Сбор и переработка батареек или рак среди населения?

В Азербайджане много говорят о важности перехода на зеленую энергетику и экологические технологии, но реализация в основном ограничивается крупными государственными компаниями. Строятся солнечные поля и ветряные турбины, однако государственный и малый частный бизнес исключены из государственной программы «О геологическом изучении недр и рациональном использовании сырья (2020–2024 годы)» и пяти аналогичных инициатив.

Министерство экологии и природных ресурсов недавно начало кампанию по привлечению общественности к сокращению загрязнения почвы, вызванного использованными бытовыми батарейками. Несмотря на усилия по повышению осведомленности, в Азербайджане отсутствует система сбора и переработки батареек, хотя большинство батареек содержат тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец, которые могут загрязнять почву и воду, увеличивая токсичность для живых организмов. Одна выброшенная батарейка может загрязнить 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы вредными компонентами.

29 ноября Министерство совместно с Фондом «Красные сердца» провело акцию под лозунгом «Сдай батарейку — защити природу». Эта инициатива действует с 2022 года. Экоактивисты собрали использованные батарейки у трех крупных компаний, сдав в «Центр по управлению отходами» 102 кг опасных отходов. В 2022 году было собрано 297 кг. Министерство сообщает об установке более 500 специализированных ящиков для сбора в государственных учреждениях, на предприятиях, в торговых сетях, банках, гостиницах и учебных заведениях.

Однако в Азербайджане нет коммерческой сети по сбору батареек среди населения. Соседние страны создали такие системы, защищая природу и обеспечивая скромные финансовые выгоды домохозяйствам. В европейских странах супермаркеты обычно располагают контейнерами для сбора потенциально токсичных отходов, таких как батарейки и компактные люминесцентные лампы. Среди лидеров ЕС Германия выделяется уровнем сбора батареек около 90%.

Простые расчеты показывают, что принятие подобных практик в Азербайджане может быть эффективным. При населении в 10 миллионов человек или около 2,5 миллионов семей каждая семья ежегодно выбрасывает не менее пяти дешевых батареек типа АА, используемых в часах, бытовых приборах и детских игрушках. Эти батарейки весят в среднем 20 граммов (от 14 до 28 граммов в зависимости от типа). Если бы каждая азербайджанская семья обязалась ежегодно перерабатывать пять батареек, страна могла бы собирать 250 тонн батареек каждый год.

Из одной тонны батареек можно извлечь 288 кг марганца, 240 кг цинка и около 47 кг графита. «Содержание марганца (28,8%) и цинка (24%) в батарейках превышает содержание в самых богатых рудах (до 26%)», — отмечает российский предприниматель Владимир Мацюк, в 2014 году начавший бизнес по сбору и переработке батареек в розничных сетях. В Москве компании принимают батарейки на переработку, выплачивая 100–600 рублей за килограмм.

Мацюк, которому принадлежит «Мегаполисресурс», пионерская компания по сбору и переработке батареек в России, признает, что минимальная рентабельность достигается только при сборе и переработке 700 тонн батареек. Если его расчеты верны, переработка батареек никогда не будет прибыльной в Азербайджане, если только государство не проявит активный интерес к защите окружающей среды.

В Беларуси сбор и переработка батареек поддерживаются государством. «Большинство проектов, связанных с экологией, нерентабельны», — утверждает Наталья Гринцевич, директор «Оператора вторичных материальных ресурсов», белорусской организации, компенсирующей затраты на сбор батареек. «Во всем мире такие проекты финансируются правительствами, которые получают средства из налогов, уплачиваемых импортерами электроники и батареек. В Беларуси импортеры выбирают между оплатой 100% предполагаемой стоимости переработки или самостоятельным сбором 15% импортируемых батареек».

В настоящее время в Азербайджане нет собственных предприятий по переработке батареек. Решение о строительстве одного, аналогичного заводу по переработке бытовых отходов в Балаханах, зависит от будущих объемов сбора — низкие объемы делают такие проекты нецелесообразными. Например, в Финляндии перед запуском аналогичного завода для обеспечения бесперебойной работы было накоплено около 100 000 тонн батареек.

Ежегодный объем выбрасываемых батареек, аккумуляторов, сотовых телефонов и электронных плат увеличивается. Скоро к этому добавятся аккумуляторы электромобилей, которые весят до 540 кг каждый (например, аккумуляторы Tesla). Азербайджан сталкивается с угрозой катастрофического загрязнения высокотоксичными отходами. Стране срочно нужна национальная сеть по сбору и переработке ценных материалов, которые в настоящее время отравляют окружающую среду и способствуют росту заболеваемости раком среди населения.

Камал Али