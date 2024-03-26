Пашинян: Дороги, трубопроводы, кабели из Азербайджана должны идти в Турцию через Армению

Пашинян: Дороги, трубопроводы, кабели из Азербайджана должны идти в Турцию через Армению

Пашинян: Дороги, трубопроводы, кабели из Азербайджана должны идти в Турцию через Армению

Содействие установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является приоритетом Республики Армения, в контексте чего я придаю важность разблокированию инфраструктур региона. Об этом в интервью греческому изданию «Kathimerini» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает News.am.

«Проект «Перекресток мира» предполагает, значительное увеличение пропускной способности, автомобильных грузоперевозок, трубопроводов, линий электропередач и интернет-кабелей между Черным морем, с одной стороны, и Персидским и Оманским заливами через территорию Армении. Потому, что самый оптимальный маршрут железной дороги из Грузии в Армению и в Иран проходит через азербайджанский Нахчыван, и эта железная дорога существовала в советские годы. Это маршрут Север-Юг «Перекрестка мира», - сказал армянский премьер.

Есть также направление Восток-Запад, которое соединит Каспийское море со Средиземным через территорию Армении, а также турецкие порты на Черном море. Для этого необходимо, чтобы железные и автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели из Азербайджана через Армению поступали в Турцию.

«Мы готовы к таким решениям. Более того, инфраструктура этой дороги также может быть использована для сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Это возможно при следующих условиях:

- Вся инфраструктура должна находиться под суверенитетом и юрисдикцией стран, по территории которых она проходит;

- Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль через свои государственные институты на своей территории, а также обеспечивает безопасность;

- Указанная инфраструктура может использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок;

- Все страны пользуются инфраструктурами друг друга на основе принципа равенства и взаимности», - подчеркнул Пашинян.