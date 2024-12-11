Пашинян отказывается вносить поправки в Конституцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решительно отверг требования Азербайджана внести поправки в конституцию Армении, чтобы отказаться от территориальных претензий в качестве предварительного условия для мирного соглашения между двумя странами. Пашинян подчеркнул, что конституция Армении не содержит территориальных претензий к Азербайджану, подчеркнув, что конституционные поправки под давлением Баку не рассматриваются.

«Ни одно положение Конституции Армении не содержит территориальных претензий к соседним странам. Конституционный суд Армении в своем постановлении от 26 сентября отметил, что ссылка на Декларацию независимости в преамбуле Конституции касается исключительно положений, отраженных в самой Конституции», — написал Пашинян в своем официальном аккаунте X.

Заявление соответствует позициям армянских оппозиционных групп и общественным настроениям, которые выступают против пересмотра основного закона страны под внешним влиянием.

Проблема берет свое начало в Декларации независимости Армении 1990 года, которая включала концепцию «миацума» — объединения Нагорного Карабаха с Арменией. Эта декларация была позже включена в постсоветскую конституцию Армении в качестве основополагающего принципа.

Пашинян ранее критиковал Конституцию Азербайджана, утверждая, что она содержит неявные территориальные претензии к Армении. Он сослался на Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР) 1918-1920 годов, территория которой включала Зангезур и северные районы современной Армении. В то время территория АДР охватывала 113 895,97 кв км. Однако после падения АДР 27 апреля 1920 года политика Советской России сократила территорию недавно созданной Азербайджанской Советской Социалистической Республики до 86 600 кв км, лишив Азербайджан контроля над 27 200 кв км. После обретения независимости в 1991 году Азербайджан объявил себя правопреемником АДР.

Позиция Пашиняна осложняет заключение мирного договора и выполнение дополнительного требования Азербайджана о возвращении этнических азербайджанцев, перемещенных из Армении в советское время. Она также вызывает сомнения относительно прогресса в процессе демаркации границы между двумя странами.

Тупиковая ситуация усиливает опасения относительно возможного провала переговоров, направленных на разрешение давних споров после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации.