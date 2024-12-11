Блинкен наградил Руфата Сафарова высшей наградой в области прав человека и призвал Азербайджан освободить всех «несправедливо задержанных»

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник призвал правительство Азербайджана «немедленно» освободить защитника прав человека Руфата Сафарова, а также всех других журналистов, правозащитников, политических оппонентов и других несправедливо задержанных, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Выступая на церемонии в Госдепартаменте по вручению престижной премии США в области прав человека, Блинкен сказал: «На прошлой неделе — всего через несколько часов после посещения посольства США в Баку для получения визы для поездки на эту церемонию — Руфат был задержан сотрудниками службы безопасности, и с тех пор он находится в предварительном заключении».

Сафаров, директор местной правозащитной группы Defense Line, был среди 8 получателей премии госсекретаря США за заслуги в области прав человека в этом году. Остальные лауреаты из Боливии, Бирмы, Колумбии, Эсватини, Ганы, Кувейта и Кыргызстана.

Представляя победителей этого года, заместитель госсекретаря Узра Зейя указала на пустующее кресло Руфата Сафарова, заявив, что он был несправедливо арестован правительством Азербайджана, и «мы решительно осуждаем этот арест и требуем его немедленного освобождения».

Бинкен в своем выступлении особо отметил карьеру Сафарова, напомнив, что бывший следователь сообщил о коррупции и других злоупотреблениях, обнаруженных им во время работы в Генеральной прокуратуре Азербайджана, и выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности. «Вместо этого Руфат потерял работу», - сказал Блинкен.

«Его ложно обвинили во взяточничестве, приговорив к девяти годам тюрьмы в ходе сфальсифицированного суда. После освобождения он основал правозащитную организацию Defense Line, которая помогает, преследуемым праравозащитную деятельность, разоблачение взяточничества и другие законные действия, которые не нравится правительству. Defense Line наблюдает за ходом судебных процессов, посещает осужденных в тюрьме, оказывает поддержку их семьям, информирует об этих делах международное сообщество», — заключил Блинкен.

С момента ареста Сафарова на прошлой неделе власти Азербайджана задержали по обвинению в контрабанде валюты 6 журналистов независимого издания Meydan TV, а также политического аналитика Азера Гасымлы.

Отдавая должное работе Руфата , Блинкен также представил на церемонии другого лауреата - Бретта Дворжака, который до недавнего времени занимал должность сотрудника по правам человека в посольстве США в Баку.

«Когда правозащитники, журналисты и другие представители гражданского общества в Азербайджане подвергались задержаниям, угрозам, преследованиям, они знали, что вы будете на их стороне», — сказал Блинкен Дворжаку. «Мы знаем, как много это для них значило. И сегодня я рад, что вы можете услышать, как много это значит для Госдепартамента и для вашей страны. Спасибо...»

Дворжак получил премию Госдепартамента 2024 года за достижения в области прав человека и демократии.

И Блинкен, и Зейя также рассказали об инструментах подотчетности, которые позволят привлечь нарушителей прав человека к ответственности.

«Мы расширили наш инструментарий, поставив перед собой стратегическую цель - изменить поведение и сдержать потенциальных нарушителей», — сказал Зейя. «Благодаря тесному сотрудничеству с министерствами торговли и финансов мы использовали экспортный контроль и санкции, чтобы привлечь к ответственности поставщиков коммерческого шпионского програмного обеспечения тем, кто подавляет права человека», — добавила она.

Такжк Государственный департамент объявил во вторник о введении новых санкций в отношении тех, кто несправедливо лишает свободы людей.