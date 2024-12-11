Поступления страховых взносов от безработицы увеличились более чем на 12%

В январе-ноябре 2024 года страховые взносы от безработицы в Азербайджане составили 183,9 миллиона манатов.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 12,4% больше, чем за тот же период 2023 года.

Из 11-месячных поступлений 139,1 миллиона манатов пришлись на внебюджетный сектор. Это на 14,9% больше, чем год назад.

В этом году бюджет фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения составляет 238 миллионов манатов. Из них 184,7 миллиона манатов должны быть сформированы за счет страховых взносов от безработицы. За отчетный период собрано 99,6% от этой суммы.