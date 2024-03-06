Переизбрание Байдена означает выживание демократии – представитель Демократической партии
Переизбрание Байдена означает выживание демократии – представитель Демократической партии
Кевин Крич, председатель Демократической партии округа Уэйк в Северной Каролине в ходе брифинга поделилась с корреспондентом Turan своим видением ситуации в США после президентских выборов.
Что изменится, если Джо Байден будет перизбран президентом США? Что изменится в жизни американцев? Отвечая на эти вопросы агентства Turan, Кевин Крич процитировала самого Байдена: «Если меня переизберут, наша демократия выживет».
По ее словам, Трамп уже дал понять, что хочет быть диктатором. «Он хочет быть диктатором, хочет быть фашистом, хочет депортировать людей и сажать их в тюрьму. И мы ведем борьбу за душу Америки и нашу настоящую демократию, а также за способность функционировать как страна, в которой уважаются личные права и права человека, а также права журналистов.
Он хочет преследовать и наших журналистов. Поэтому, для нас это жизненно важно, так как на карту поставлена наша демократия. Однако, если победит Трамп, мне будет жаль весь остальной мир», - сказала Крич.
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