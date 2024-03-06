  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast80 C
  • Четверг, 7 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(30 минут назад)
Переизбрание Байдена означает выживание демократии – представитель Демократической партии

Переизбрание Байдена означает выживание демократии – представитель Демократической партии

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Переизбрание Байдена означает выживание демократии – представитель Демократической партии

Кевин Крич, председатель Демократической партии округа Уэйк в Северной Каролине в ходе брифинга поделилась с корреспондентом Turan своим видением ситуации в США после президентских выборов.

Что изменится, если Джо Байден будет перизбран президентом США? Что изменится в жизни американцев?  Отвечая на эти вопросы агентства Turan, Кевин Крич процитировала самого Байдена: «Если меня переизберут, наша демократия выживет».

По ее словам, Трамп уже дал понять, что хочет быть диктатором. «Он хочет быть диктатором,  хочет быть фашистом,  хочет депортировать людей и сажать их в тюрьму. И мы ведем борьбу за душу Америки и нашу настоящую демократию, а также за способность функционировать как страна, в которой уважаются личные права и права человека, а также права журналистов.

Он хочет преследовать и наших журналистов. Поэтому, для нас это жизненно важно, так как на карту поставлена наша демократия. Однако, если победит Трамп, мне будет жаль весь остальной мир», - сказала Крич.

Написать отзыв

Политика

Toplum TV niyə qapadıldı? - Alya Yaqublu Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей