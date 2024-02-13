С армянской стороны четверо погибших (обновлено)

Перестрелка на границе, с армянской стороны двое погибших

В результате обстрела армянских позиций близ села Неркин-Анд погибло четверо, один ранен. Об этом в полдень 13 февраля сообщило Минобороны Армении. По данным армянским СМИ, погибшие – члены союза добровольцев «Еркрапа».

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Перестрелка на границе, с армянской стороны двое погибших

По сообщению Минобороны Армении, в 5:30 13-го февраля ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям близ села Неркин Анд Кафанского района. В результате, погибли двое армянским военных, есть также раненные.

Напомним, что накануне с позиций у села Неркин Анд армяне обстреляли азербайджанских пограничников. В результате был ранен азербайджанский военный.

В свою очередь, Погранслужба Азербайджана подтвердила, что была проведена операция "Возмездие". В результате, был уничтожен боевой пост ВС Армении, откуда накануне были обстреляны азербайджанские позиции.

В сообщении отмечено, что провокации армянской стороны и далее будут пресекаться самым решительным образом.

По данным Минобороны Армении, перестрелка на данном участке прекратилась в 9:30.