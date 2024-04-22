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(1 час назад)
Песков назвал Азербайджан другом и партнером России

Песков назвал Азербайджан другом и партнером России

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Песков назвал Азербайджан другом и партнером России

Россия и Азербайджан обладают желанием и потенциалом для развития отношений, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Ильхама Алиева в Москву.

"Это наш большой сосед, друг, партнер и союзник. И, действительно, у нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества и, главное, богатые традиции наших двусторонних отношений. И есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", - сказал Песков. 

 

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