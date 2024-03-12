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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поездка Алиева и Токаева в Физули

Президент Ильхам Алиев и находящийся с государственным визитом в Азербайджане глава Казахстана Касымджомарт Токаев сегодня прибыли в освобожденный от армянской оккупации Физулинский районе.

Они ознакомились с генпланом восстановления города Физули.

Ожидается их участие в церемонии открытия Центра развития детского творчества имени Курмангазы, построенного за счет Казахстана. 

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