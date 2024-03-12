Toplum TV обвиняет полицию в кибератаке на свои аккаунты

Toplum TV обвиняет полицию в кибератаке на свои аккаунты

Издание Toplum TV выступило с заявлением в связи с арестом его сотрудников и опечатыванием офиса.

6 марта во время работы персонала над программой «Новости на "Toplum TV" полиция вторглась в офис. «Обыск был проведен без предъявления решения суда. У всех сотрудников редакции отобрали мобильные телефоны , лишив их права звонить адвокатам и информировать главного редактора и учредителя. Одновременно было захвачено оборудование редакции, включая компьютеры. Таким образом, полиция получила доступ к аккаунтам Toplum TV на "Youtube" и "İnstaqram". Далее названия страниц были изменены, а все видео удалены.

Заявляем, что ответственность за эту кибератаку несут сотрудники Главного управления полиции города Баку», - говорится в заявлении.

После того, как сотрудники издания были доставлены в полицию, у них под давлением взяты пароли к телефонам, и также под давлением взяты расписки, что они сдали все устройства «добровольно».

«Аресты с такими же беззакониями имели место и в Институте демократических инициатив – партнерской структуре - "Toplum TV"», - сказано в заявлении.

После задержаний, полиции произвела обыски на квартирах некоторых сотрудников обоих структур, где, якобы, обнаружила разные суммы денег в иностранной валюте.

«Эти деньги не принадлежат нашим сотрудникам и были подброшены полицией для выдвижения обвинений», - далее отмечено в заявлении Toplum TV.

"Toplum TV" является некоммереческой структурой, осуществляющей качественное вещание по стандартам профессиональной журналистики. В эфире канала уделялось жалобам населения и ответам на них правительства, критике власти и оппозиции.

Мы всегда стремились сохранить баланс, давая слово всем тем, кто хотел быть услышанным», - далее говорится в заявлении.

Попытка правительства заглушить "Toplum TV" является частью кампании по полному устранению органов медиа, выявляющих правду.

«Мы решительно заявляем, что причиной этого уголовного дела является не наша деятельность, а расследуемыми и доводимые нами до народа преступления и беззакония. Заказчиком арестов, обыска в нашем офисе, незаконного вмешательства в наши Интернет-ресурсы является опасающееся разоблачения его незаконных действий правительство», - подчеркивается в заявлении

В настоящее время "Toplum TV" занято устранением последствий кибератаки на Интернет ресурсы издания, а также организацией защиты арестованных учредителя платформы Алескера Мамедли, вдиоерелактора Мушвига Джаббароа и сотрудников партнерской организации ИДИ.

«По этой причине приносим извинения нашим пользователям за перерыв, возникший в нашей качественной и профессиональной журналисткой деятельности, очень скоро мы восстановим их права на получение правдивой информации, сбалансированных обсуждений.

Одновременно мы требуем ответа на репрессивные шаги против "Toplum TV" и будем делать все возможное для привлечения к ответственности виновных. Сотрудники "Toplum TV" занимаются просто журналистиков и не совершали шагов, которые могли бы стать основаной для уголовного дела против них. И впредь мы будем заниматься этим», - говорится в заключения заявления Toplum TV".