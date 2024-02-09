Полад Асланов жалуется на отсутствие эффективной медицинской помощи в заключении

Осужденный учредитель сайта Хeberman.com Полад Асланов пожаловался на отсутствие эффективной медицинской помощи. После запроса Комитета защиты журналистов (базируется в Нью-Йорке) на этой неделе Асланова посетил представитель Главного медицинского управления минюста.

Как сообщила супруга журналиста Гюльмира Асланова, за пять лет тюремного заключении Полад лишь однажды прошел комплексное медицинское обследование.

Представитель медуправления предложил журналисту пройти медобследование в частной клинике, с которой должна договориться его семья.

“Сотрудник медицинского управления сказал, что они могут создать условия для обследования Полада в частной клинике, но при условии, чтобы в это время клиника было полностью закрыта для других лиц.

Однако это нереально, так как ни одна клиника не пойдет на это. Кроме того, семья Полада не в состоянии компенсировать клинике такие финансовые потери”, - сказал супруга.

По ее словам, у Полада проблемы с нервной системой и представитель медуправления пообещал направить к нему невропатолога.

«Полад сказал, что ему необходимо комплексное медицинское обследование, УЗИ, анализ крови. Неужели в лечебном учреждении пенитенциарной службы нет возможностей для этого?»,- продолжила Г.Асланова.

Она подчеркнула, что Полад продолжает требовать оказания ему эффективной медицинской помощи и жалуется на руководство медуправление минюста.

* Асланов был арестован 12 июня 2019 года, обвинен по статье 274 УК (госизмена), в частности в шпионаже в пользу Ирана и осужден к 16 годам лишения свободы.

Асланов отверг все обвинения, заявив, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции сотрудников спецслужб.

Правозащитники признали его политзаключенным. Международные организации осудили арест Асланова и призвали освободить его. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет.