  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear 110 C
  • Суббота, 10 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 часов назад)
Ударный беспилотник Akinci поступил на вооружение ВС Азербайджана

Ударный беспилотник Akinci поступил на вооружение ВС Азербайджана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ударный беспилотник Akinci поступил на вооружение ВС Азербайджана

9 февраля глава государства Ильхам Алиев посетил военные объекты ВВС и наблюдал за полетом  принятых на вооружение ударных БПЛА  Akinci.

Министр обороны и технический директор турецкой компании «Байкар» Сельчук Байрактар проинформировал главу государства о боевых характеристиках нового беспилотника.

Ильхам Алиев ознакомился с условиями хранения беспилотников и других авиационно-технических средств.

 

Написать отзыв

Политика

Seçkiyə kim necə reaksiya verdi? - Samir Kazımlı Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей