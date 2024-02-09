Ударный беспилотник Akinci поступил на вооружение ВС Азербайджана

Ударный беспилотник Akinci поступил на вооружение ВС Азербайджана

9 февраля глава государства Ильхам Алиев посетил военные объекты ВВС и наблюдал за полетом принятых на вооружение ударных БПЛА Akinci.

Министр обороны и технический директор турецкой компании «Байкар» Сельчук Байрактар проинформировал главу государства о боевых характеристиках нового беспилотника.

Ильхам Алиев ознакомился с условиями хранения беспилотников и других авиационно-технических средств.