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(5 часов назад)
Политкомитет REAL принял отставку Ильгара Мамедова

Политкомитет REAL принял отставку Ильгара Мамедова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Политкомитет REAL принял отставку Ильгара Мамедова

Политический Комитет (ПК) партии «Республиканская альтернатива» (REAL) провел первичные обсуждения итогов досрочных парламентских выборов. Принято решение дать оценку парламентским выборам после подведения официального итога избирательному процессу и участию в них кандидатов от партии.

Политкомитет принял заявление Ильгара Мамедова об отставке с поста председателя этой структуры, говорится в сообщении партии.

Принято решение до 30 сентября завершить процесс передачи председательства с тем, чтобы новый глава ПК с 1 октября приступил к исполнению своих обязанностей.

Мамедов остается членом ПК и вопросы его курации будут определены позднее.

* Напомним, что после того, как ЦИК не удовлетворил жалобу Мамедова об отмене результатов парламентских выборов в его округе, несмотря на доказательства фальсификаций, он заявил об отставке с поста главы партии.

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