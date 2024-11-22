Политолога Азера Гасымлы не выпустили из страны

Директора Института политического менеджмента Азера Гасымлы сегодня утром не выпустили из страны. На пограничном контроле Бакинского аэропорта ему было заявлено, что МВД ввело запрет ему на выезд из страны. Об этом Turan сообщил сам политолог.

Он сказал, что собирался с визитом в Прагу, а потом в Берлин. Формальных причин политологу не назвали. При этом он отметил, что в уголовных делах последнего времени против активистов он не фигурировал.

«Считаю, что запрет является политическим решением и давлением на меня из-за резкой критики политики властей. Запрет незаконный», - сказал Гасымлы.

Он отметил, что всего неделю назад вернулся в страну и ему ничего про запрет не говорили.

За Разъяснением он обратился в МВД, но ответа пока не получил.

Гасымлы не исключил, что после завершения COP29 (11-22 ноября) его могут арестовать по каким-то надуманным обвинениям.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию об обращении Гасымлы и отметили, что «вопрос выясняется».

* Гасымлы известен активной гражданской позицией и критикой в СМИ и социальных сетях политики правительства Азербайджана.

Ранее в бытность членом меджлиса партии «Республиканская альтернатива» он подвергался административном аресту.

В 2016 году ему уже вводили запрет на выезд из страны. Однако, в декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы.