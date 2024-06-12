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(8 часов назад)
Помощник президента провел обсуждения в НАТО

Помощник президента провел обсуждения в НАТО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Помощник президента провел обсуждения в НАТО

В Брюсселе состоялось заседание комитета постоянных представителей НАТО + Азербайджан, в котором принял участие и помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Об этом написал в социальной сети X представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде.

Согласно тому же источнику, Гаджиев провел плодотворные обсуждения о текущем состоянии и перспективах партнерства НАТО-Азербайджан, роли Азербайджана в региональной координации и энергетической безопасности, подготовке  к COP29,   а также процессе нормализации отношений  с Арменией.

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