Помощник президента провел обсуждения в НАТО

В Брюсселе состоялось заседание комитета постоянных представителей НАТО + Азербайджан, в котором принял участие и помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Об этом написал в социальной сети X представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде.

Согласно тому же источнику, Гаджиев провел плодотворные обсуждения о текущем состоянии и перспективах партнерства НАТО-Азербайджан, роли Азербайджана в региональной координации и энергетической безопасности, подготовке к COP29, а также процессе нормализации отношений с Арменией.