Помощник президента провел обсуждения в НАТО
Помощник президента провел обсуждения в НАТО
В Брюсселе состоялось заседание комитета постоянных представителей НАТО + Азербайджан, в котором принял участие и помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Об этом написал в социальной сети X представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде.
Согласно тому же источнику, Гаджиев провел плодотворные обсуждения о текущем состоянии и перспективах партнерства НАТО-Азербайджан, роли Азербайджана в региональной координации и энергетической безопасности, подготовке к COP29, а также процессе нормализации отношений с Арменией.
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