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(8 часов назад)
Завершен вывод российских миротворцев из Карабаха

Завершен вывод российских миротворцев из Карабаха

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Завершен вывод российских миротворцев из Карабаха

Российский миротворческий контингент полностью выведен из Карабаха, сообщило 12 июня Минобороны Азербайджана.

Личный состав, вооружения и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию Азербайджана, говорится в сообщении.

Над аэропортом Ходжалы, где базировались миротворцы, поднят флаг Азербайджана.

Напомним, что решение о выводе РМК было принято в результате договоренности президентом Азербайджана и России в апреле этого года.

Около 2 тысяч военных и около 200 единиц различной военной техники было введено в Карабах в ноябре 2020 года после завершения Второй карабахской войны.

Необходимость в миротворцах отпала после выезда армянского населения из Карабаха в конце сентября 2023 года.

 

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