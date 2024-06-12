Завершен вывод российских миротворцев из Карабаха
Завершен вывод российских миротворцев из Карабаха
Российский миротворческий контингент полностью выведен из Карабаха, сообщило 12 июня Минобороны Азербайджана.
Личный состав, вооружения и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию Азербайджана, говорится в сообщении.
Над аэропортом Ходжалы, где базировались миротворцы, поднят флаг Азербайджана.
Напомним, что решение о выводе РМК было принято в результате договоренности президентом Азербайджана и России в апреле этого года.
Около 2 тысяч военных и около 200 единиц различной военной техники было введено в Карабах в ноябре 2020 года после завершения Второй карабахской войны.
Необходимость в миротворцах отпала после выезда армянского населения из Карабаха в конце сентября 2023 года.
Политика
-
С 2018 года самой большой проблемой в связи с Нагорным Карабахом было то, что на апрель 2018 года уже сложилась ситуация, в результате которой мы неизбежно должны были пойти либо путем уступок, либо войны. Об этом 12 июня, выступая в парламенте Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
-
- 12 июнь 2024, 17:34
12 июня, в ходе выступления в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что Армения выйдет из ОДКБ.
-
- 12 июнь 2024, 15:48
Текст мирного договора на данный момент вполне созрел и может быть доведен до окончательного вида с учетом ранее подписанных двусторонних соглашений.
-
- 12 июнь 2024, 15:04
В Брюсселе состоялось заседание комитета постоянных представителей НАТО + Азербайджан, в котором принял участие и помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Написать отзыв