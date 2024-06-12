Попытка заблокировать на YouTube аккаунт агентства Turan провалилась
Попытка заблокировать на YouTube аккаунт агентства Turan провалилась
В течение последней недели социальная сеть YouTube стала блокировать видео-материалы, размещенные на странице агентства Turan. https://www.youtube.com/turanagentliyi
Всего было блокировало 10 видео – интервью, репортажи и два документальных фильма, снятые за последние 10 лет.
Это было сделано на основе жалобы некоей Наргиз Годжаевой c email vetenimazerbaycan88@gmail.com
утверждавшей, что Turan якобы нарушил чьи-то авторские права.
Мы не знаем кто это, и нам такой человек претензий не предъявлял. На наше обращение эта самая Годжаева не ответила и не пояснила, чьи права могут быть нарушены в оригинальных материалах Turan, на которых стоит его лого и имена авторов.
Судя по всему, эта компания была организована проправительственными тролями, которые пишут дежурные комментарии и участвуют в компании травли независимых СМИ.
Уже в трети з объектом атаки стал наш фильм “258 PDM ekipaji”, который рассказывает о героическом экипаже БМП, уничтожившим в первую карабахскую войну международного террориста Монте Мелконяна, и разоблачает фальфицикатора, утверждающего, что это он убил террориста Монте Мелконяна.
В этой ситуации остается не ясным только одним вопрос: почему YouTube так легко блокирует тот или иной материал по анонимной жалобе? После многочисленных переписок с этой соцсетью, 12 июня все блокировки с материалов Turan были сняты.
Представляем ранее заблокированный со стороны YouTube видеоконтент:
258 N-li PDM-in ekipajı (YENİ VERSİYA)
Bəxti qara bəstəkar - Cavanşir Quliyev
Bakı toyunda möhtəşəm ləzqinka / Класная лезгинка в Баку
Stenli Klark - dünya səviyyəli musiqiçi (2)
Stenli Klark - dünya səviyyəli musiqiçi (4)
Stenli Klark - dünya səviyyəli musiqiçi (1)
"Könlüm dağlardadır" - Azərbaycan alpinizmi haqqında ilk sənədli film
Xocalı həsr olunmuş rekviem
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