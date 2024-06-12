Попытка заблокировать  на YouTube аккаунт  агентства Turan провалилась

В течение последней недели социальная сеть YouTube стала блокировать видео-материалы, размещенные на странице агентства Turan. https://www.youtube.com/turanagentliyi

Всего было блокировало 10 видео – интервью, репортажи и два документальных фильма, снятые за последние 10 лет.

Это было сделано на основе жалобы некоей Наргиз Годжаевой c email vetenimazerbaycan88@gmail.com

утверждавшей, что Turan якобы нарушил чьи-то авторские права.

Мы не знаем кто это, и нам такой человек претензий не предъявлял. На наше обращение эта самая Годжаева не ответила и не пояснила, чьи права могут быть нарушены в оригинальных материалах Turan, на которых стоит его лого и имена авторов.

Судя по всему, эта компания была организована проправительственными тролями, которые пишут дежурные комментарии и участвуют в компании травли независимых СМИ.

Уже в трети з объектом атаки стал наш фильм “258 PDM ekipaji”, который рассказывает о героическом экипаже БМП, уничтожившим в первую карабахскую войну международного террориста Монте Мелконяна, и разоблачает фальфицикатора, утверждающего, что это он убил террориста Монте Мелконяна.

В этой ситуации остается не ясным только одним вопрос: почему YouTube так легко блокирует тот или иной материал по анонимной жалобе? После многочисленных переписок с этой соцсетью, 12 июня все блокировки с материалов Turan были сняты.

Представляем ранее заблокированный со стороны YouTube видеоконтент:

258 N-li PDM-in ekipajı (YENİ VERSİYA)

https://youtu.be/W9OMecol7I4

Bəxti qara bəstəkar - Cavanşir Quliyev

https://youtu.be/IoRi_9qhXOo

Bakı toyunda möhtəşəm ləzqinka / Класная лезгинка в Баку

https://youtu.be/JMhw7_naVAE

Stenli Klark - dünya səviyyəli musiqiçi (2)

https://youtu.be/LxzuIOdMjDE

Stenli Klark - dünya səviyyəli musiqiçi (4)

https://youtu.be/naX1fWVP_aY

Stenli Klark - dünya səviyyəli musiqiçi (1)

https://youtu.be/ShiDwIy_qPM

"Könlüm dağlardadır" - Azərbaycan alpinizmi haqqında ilk sənədli film

https://youtu.be/bSfU_CeuqyY

Xocalı həsr olunmuş rekviem

https://youtu.be/kJbd0Uiv3cc