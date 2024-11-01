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Послы Испании и Сомали вручили верительные грамоты Ильхаму Алиеву
1 ноября глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Испании в Азербайджане Кристины Латоре Санчо.
В ходе беседы , Алиев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями в регионе Валенсии, и отметил, что направил письмо премьер-министру правительства Испании Педро Санчесу.
Посол выразила признательность за соболезнования и выразила уверенность, что COP29 будет успешно проведен в Азербайджане. Она также поблагодарила Алиева за организацию такого важного мероприятия, как COP29.
Алиев выразил удовлетворение участием премьер-министра Испании в COP29 и отметил, что это будет первый визит главы правительства в Азербайджан.
На встрече стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах и создание рабочей группы с участием государственных структур. Было подчеркнуто, что существуют широкие перспективы сотрудничества в экономике, торговле, туризме, энергетике и других сферах.
Сегодня же Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сомали Фатудина Али Мохамеда.
В ходе беседы, посол сообщил, что президент Сомали примет участие в COP29, что придаст импульс двусторонним отношениям.
В ходе беседы была затронута важность контактов на разных уровнях, выражено удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества.
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