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(6 часов назад)
Посол Франции

Посол Франции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол Франции ответила Ильхаму Алиеву

Накануне в интервью российскому агентству РИА-Новости глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал правительство Франции во главе с президентом Макроном, который сделал страну «провальным государством».

«Сейчас режим Макрона по существу Францию превращает в failed state», - сказал Алиев. Сегодня посол Франции в Азербайджане сыронизировала над словами Алиева, намекнув на то, что граждане Азербайджана думают иначе.

«В этом году число обращений за визами в посольство Франции вновь выросло. В чем же интересно такая привлекательность провального государства?», - написала она в своем аккаунте в соцсети X.

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