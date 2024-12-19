Посол Франции
Посол Франции ответила Ильхаму Алиеву
Накануне в интервью российскому агентству РИА-Новости глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал правительство Франции во главе с президентом Макроном, который сделал страну «провальным государством».
«Сейчас режим Макрона по существу Францию превращает в failed state», - сказал Алиев. Сегодня посол Франции в Азербайджане сыронизировала над словами Алиева, намекнув на то, что граждане Азербайджана думают иначе.
«В этом году число обращений за визами в посольство Франции вновь выросло. В чем же интересно такая привлекательность провального государства?», - написала она в своем аккаунте в соцсети X.
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