Посол Франции вызвана в МИД Азербайджана.

20 ноября посол Франции в Баку Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана.

Как сказано в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства, ей был выражен протест против нападок на азербайджанское председательство на COP29 в канун климатической конференции и во время ее сессии.

В частности, было указано на неприемлемость призывов бойкотировать это авторитетное международное мероприятие, поощрение Францией отказ от участия на COP29 руководителей ряда государств, принятие при поддержке Франции резолюции Европарламента с необоснованной критикой Азербайджана и против глобальных усилий по борьбе с климатическими изменениями.

Также до сведения посла было доведено, что активное вооружение Францией Армении, поощряющее милитаризм и реваншизм являются серьезным ударом по мирному процессу.

От Франции было настоятельно потребовано положить конец направленным против Азербайджана шагам, ставящим под угрозу мирный процесс.

Напомним, что днем ранее посол Азербайджана Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции в связи с негативными высказываниями президента Ильхама Алиева на COP29 в адрес Франции и ее президента.