Посол Израиля о годовщине Черного Января
Посол Израиля в Азербайджане Джодж Дик посетил Аллею Шехидов и сделал трогательную запись в своем аккаунте в X в связи с годовщийной январской трагедии 1990 года.
«20 января Азербайджан отмечает трагическую гибель 147 невинных людей в результате насилия агрессоров, пытавшихся сокрушить национальные устремления Азербайджана.
Несмотря на это горе, народ Азербайджана устоял в этой борьбе за свободу и самоопределение.
В этот день Народ Израиля стоит вместе с народом Азербайджана, ибо мы знаем каково это.
7 октября Хамас вторгся в Израиль, убивал, насиловал, пытал и похищал израильтян в их домах. Хамас хотел уничтожить нас и наши национальные устремления, но они потерпели неудачу.
Мы едины, сильны и решительны. Наша победа будет победой жизни, свободы и человеческого достоинства.
Отдавая дань уважения жертвам Черного Января, я посетил могилы двух национальных героев Азербайджана: Альберта Агарунова и Вахида Азизова, чей внук был убит боевиками ХАМАС 7 октября, когда он встал на защиту народа Израиля.
Это незримая связь между поколениями героев…»
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