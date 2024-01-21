В понедельник похолодает, ожидается мокрый снег

Очередная волна похолодания наступит в понедельник, сообщают синоптики Минэкологии. Так, в Баку и на Абшероне будет пасмурно, температура воздуха понизится до +3+6 градусов днем.

Во второй половине дня ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ветер к ночи местами выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный порывистый.

По регионам страны также ожидаются осадки в виде снега. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью -1+4, днем +4+9 градусов, в горах в горах ночью -2–7 мороза, днем от -2+3 градуса.