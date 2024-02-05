Посольство Чехии не комментирует арест своего гражданина на границе

Посольство Чехии не комментирует арест своего гражданина на границе Азербайджана и Армении

Посольство Чехии в Баку не внесло ясность в вопрос ареста своего гражданина на границе Азербайджана и Армении.

«Вопрос расследуется», - сообщили в посольстве в ответ на запрос Turan.

Согласно сообщениям СМИ, гражданин Чехии, имя которого не сообщается, был задержан в воскресенье. Официального сообщения по этому поводу не было, неизвестно также и имя задержанного.

Армянская сторона заявила, что ничего не знает о данном происшествии.