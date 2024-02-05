  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny110 C
  • Вторник, 6 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 минут назад)
Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере

Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере

4 февраля житель села Гарадаглы Тертерского района Гасанали Алиев, 2001 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время выпаса скота на территории села Гызыоба.

По факту начато расследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Молодой человек получил ранение ноги и был эвакуирован с места происшествия в больницу сотрудниками полиции, сообщила в свою очередь региональная группа пресс-службы МВД.

Алиеву была проведена операция по ампутации стопы.

Таким образом, после окончания 44-дневной войны 2020 года от подрыва на минах пострадали 343 гражданина Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 - мирные жители, включая трех журналистов.

Написать отзыв

Общество

Azərbaycan- Avropa münasibətləri, seçkiöncəsi durum... – Nəsimi Məmmədli Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей