Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере
Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере
4 февраля житель села Гарадаглы Тертерского района Гасанали Алиев, 2001 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время выпаса скота на территории села Гызыоба.
По факту начато расследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
Молодой человек получил ранение ноги и был эвакуирован с места происшествия в больницу сотрудниками полиции, сообщила в свою очередь региональная группа пресс-службы МВД.
Алиеву была проведена операция по ампутации стопы.
Таким образом, после окончания 44-дневной войны 2020 года от подрыва на минах пострадали 343 гражданина Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 - мирные жители, включая трех журналистов.
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