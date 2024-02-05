Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере

Пастух пострадал при взрыве мины в Тертере

4 февраля житель села Гарадаглы Тертерского района Гасанали Алиев, 2001 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время выпаса скота на территории села Гызыоба.

По факту начато расследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Молодой человек получил ранение ноги и был эвакуирован с места происшествия в больницу сотрудниками полиции, сообщила в свою очередь региональная группа пресс-службы МВД.

Алиеву была проведена операция по ампутации стопы.

Таким образом, после окончания 44-дневной войны 2020 года от подрыва на минах пострадали 343 гражданина Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 - мирные жители, включая трех журналистов.