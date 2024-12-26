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(4 минуты назад)
Посольство Великобритании спустило флаг в знак солидарности с Азербайджаном

Посольство Великобритании спустило флаг в знак солидарности с Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство Великобритании спустило флаг в знак солидарности с Азербайджаном

26 декабря посольство Великобритании в Баку спустило флаг в связи с трауром по погибшим в крушении самолета AZAL в Актау.

"В связи с днем траура в Азербайджане в знак памяти жертв авиакатастрофы посольство Великобритании в Баку спустило государственный флаг", - говорится в публикации на аккаунте посольства в соцсети X.

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