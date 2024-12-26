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(3 минуты назад)
Идентифицированы останки 25 погибших при крушении самолета в Актау

Идентифицированы останки 25 погибших при крушении самолета в Актау

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Идентифицированы останки 25 погибших при крушении самолета в Актау

Казахстанская сторона опубликовала данные о гражданстве 67 человек, включая 5 членов экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение 25 декабря в Актау. При этом 38 человек погибли, 29 выжили.

Как сообщил сегодня министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге в Актау, среди пассажиров на борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 — выжили.

Из Кыргызстана было три пассажира, все они выжили. Граждан России было 16, в том числе 7 - погибли, а 9 — выжили. Все шестеро пассажиров из Казахстана погибли.

В свою очередь, Минздрав Азербайджана сообщил об идентификации личностей 25 погибших. Cписок приводится на сайте ведомства, без указания их гражданства.

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