В пятницу будет дождливо

25 декабря в районе города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Баку-Грозный. Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы заявил, что на борту самолета находились 67 человек, включая членов экипажа, 38 из которых погибли. По его словам, 26 погибших были гражданами Азербайджана.