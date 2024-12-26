В пятницу будет дождливо
В пятницу будет дождливо
27 декабря в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, местами интенсивные. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +7+9°, днем будет +9+11°. Влажность 70-80%.
По стране осадки пройдут вечером в восточном регионе. В горах пойдет снег.
Местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью в низменности +2+7°, днем +8+12°. В горах ночью до - 2° мороза, днем +4+9°.
Общество
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- 27 декабрь 2024, 15:05
28 декабря в Баку и на Апшероне ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью +5+8, днем будет +8+10 градусов. Влажность 80-90%.
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- 26 декабрь 2024, 15:41
25 декабря в районе города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Баку-Грозный. Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы заявил, что на борту самолета находились 67 человек, включая членов экипажа, 38 из которых погибли. По его словам, 26 погибших были гражданами Азербайджана.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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