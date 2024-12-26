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(2 минуты назад)
В пятницу будет дождливо

В пятницу будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В пятницу будет дождливо

27 декабря в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, местами интенсивные. Ветер юго-восточный.  Температура воздуха ночью +7+9°, днем будет +9+11°. Влажность  70-80%.

По стране осадки пройдут вечером в восточном регионе. В горах пойдет снег.

Местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью в низменности +2+7°, днем +8+12°. В горах ночью до - 2° мороза, днем +4+9°.

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