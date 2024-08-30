Правительство Франции и Capago обновили соглашение о визовых услугах для граждан Азербайджана

Правительство Франции и Capago обновили соглашение о визовых услугах для граждан Азербайджана

Компания Capago продолжит прием обращений на получение виз в посольстве Франции в Азербайджане, согласно новому контракту, подписанному между сторонами.

Об этом было заявлено на состоявшемся 29 августа мероприятии в обновленном Центра визовых обращений компании Capago-Azerbaijan.

Это обновление соглашения знаменует новый этап в долгосрочном сотрудничестве между правительством Франции и компанией Capago и усиливает ее обязательства по оказанию качественных услуг для визовых заявителей, сказал исполнительный директор структуры Жан Люк Багрое.

Capago-Azerbaijan действует в Азербайджане с 2017 года и с тех пор обработало около 90 тысяч визовых обращений, сообщил директор азербайджанского подразделения компании Афиг Атакишиев.

Выдача виз составляет важную часть внешней политики Франции, поскольку способствует развитию экономических, академических, туристических, гуманитарных, семейных, межчеловеческих связей, в свою очередь отметила посол этой страны в Азербайджане Анн Буайон (Anne Boillon).

Она отметила, что число визовых обращений в посольства Франции уже превысило показатели «доководиного» периода.

Посольство Франции лидирует по числу выдачи шенгеновских виз в Азербайджане. На его долю приходится 30% предоставленных виз. При этом в посольстве Франции рассматриваются обращения на поездки не только в эту страну, но и в Испанию, Португалию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

В обновленном визовом центре компании Capago-Azerbaijan, который по прежнему находится в Globus Plaza улучшены условия обслуживания, созданы новые более просторные места ожидания, установлено современное оборудование, предлагаются дополнительные услуги.