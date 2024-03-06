Правозащитники критикуют отчет омбудсмена

Милли Меджлис Азербайджана 5 марта утвердил годовой отчет уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой о деятельности омбудсмена в 2023 г.

В 2023 г. омбудсмену поступило 29 411 обращений. “Обращения были рассмотрены и на них были даны ответы в установленные сроки”, - говорится в отчете.

Многие жалобы касались обеспечения удостоверения личности, регистрации по месту жительства, устранении запрета на выезд из страны, и др.

“По этим обращения были сделаны запросы в уполномоченные государственные органы, и принятые необходимые меры по восстановлению прав граждан”, - сказано в докладе.

Алиева назвала «беспокоящими фактами» случаи «уклонения детей, в особенности девочек от образования, ранние браки, насилие против детей в обществе, семье и образовательных учреждениях».

Касаясь прав собственности, омбудсмен выступила с предложением провести инвентаризацию самовольно построенного жилья и провести их государственную регистрацию.

Алиева также сообщила о возвращении в 2023 г. из Ирака и Сирии 60 граждан Азербайджана, в том числе 13 женщин и 47 детей. Всего из этих стран за последние годы были репатриированы 469 женщин и детей.

В рамках мероприятий по предотвращению в местах заключения пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, омбудсмен и его представители совершили 347 посещений учреждений принудительного содержания.

Омбудсмен констатировала переполненность пенитенциарных учреждений. Так, в рассчитанном на 2500 мест в Бакинском СИЗО-1, “оказалось заключенных больше лимита”.

В Гянджинском СИЗО-2 содержалось 800 человек, хотя учреждение рассчитано на 700 заключенных.

В Шуваланском СИЗО-3 должны содержаться не более 1050 человек, но там оказалось 1400 арестантов.

В исправительном учреждении номер 2, рассчитанном на 1200 заключенных, содержались 1411 человек.

Алиева также обратила внимание на случаи необоснованного предварительного заключения обвиняемых. Так, более 100 человек, которые были помещены в 2023 г. под стражу, впоследствии были оправданы судами.

Алиева также указала на тревожную тенденцию рецидивов преступлений. Так, в 2020 году к уголовной ответственности были привлечены 2 859 ранее судимых лиц, в 2021-м - 4 374, а в 2022-м - 5 127.

Госорганы должны принять меры по устранению причин повторных преступлений ранее судимыми лицами, отмечает омбудсмен. Она также выразила беспокойство фактами недопуска к задержанным адвокатов. В частности, она указала на факты отказа полиции допуска адвокатов с подзащитными, несмотря на предъявление ордеров. Такие случаи были в органах полиции Баку, а также управлении по борьбе с оргпреступностью МВД.

Низаминском управлении полиции выявлено содержание в одной камере впервые задержанного лица с ранее судимым. Аналогичные факты были и полиции Хатаинского, Сабаильского, Шамкирского и Агстафинского районов, сказано в отчете.

Омбудсмен отметила необходимость усиления роли судебных приставов для обеспечения исполнения решений суда и устранения волокиты, - говорится в отчете омбудсмена.

Комментируя этот отчет, правозащитники подвергли его критике. В частности за то, что там отсутствуют факты нарушений политических прав граждан, включая свободу собраний, объединений, медиа, избирательных прав, а также арестов журналистов и в целом проблемы политзаключенных.

“Азербайджан управляется по модели советского режима. Чиновники, силовики, члены парламента отрицают наличие политзаключенных в стране. Однако, когда об этом молчит омбудсмен, который должен быть главным правозащитником страны, это не укладывается ни в какие рамки.

Совет Европы, Европарламент, госдеп США видят проблемы политзаключенных в Азербайджане, а омбудсмен не замечает этого? ”, - сказал Turan глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

По его словам, власти отрицают проблему политзаключенных, а когда же президент милует их, они расхваливают главу государства.

Он также отметил проблему преследований верующих. “В ближайшее время мы обнародуем новый список политзаключенных. В нем возрасло число верующих. Их арестовывают под лозунгами разоблачения иранских шпионов, а обвинения выдвигают в связи с наркотиками”, - сказал Гасанов.

По его словам, политзаключенные и другие заключенные подвергаются пытками. “Однако омбудсмен об этом ничего не говорит”, - отметил Гасанов.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты", Руфат Сафаров считает, что “сам характер политической системы в стране обуславливает формальность института омбудсмена”.

“За последний год репрессии достигли апогея, политически мотивированные административные и уголовные преследования, пытки стали обычной практикой. Однако омбудсмен не обмолвилась об этом ни словом.

В докладе ничего не сказано об арестах журналистов Abzas media, Kanal-13, блогеров, правозащитников, а практически ежедневных арестах верующих”, - отметил Сафаров.

Участвующий в защите политзаключенных адвокат Эльчин Садыгов указал на отсутствие у омбудсмена возможностей устранять нарушения прав человека. “Есть пробелы в законодательстве. Омбудсмен не может сам расследовать обращения. Она направляет запросы в орган, на который жалуются граждане и их адвокаты. Оттуда присылают отписку, которую переправляет нам, а проблема не решается”, - сказал Садыгов.

Тем не менее, его словам, омбудсмен является единственным институтом, куда адвокаты обращаются с надеждой на решение проблем.