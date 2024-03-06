Азербайджанские шахматистки
Госкомстат рапортует об «активном участии женщин» в экономической и политической жизни страны
Женщины в Азербайджане составляют 50,2% населения страны, говорится в сообщении Госкомитета по статистики от 5 марта.
В прошлом году из 112,6 тыс. родившихся детей 46,9% были девочки.
Женщины составляют 82,7% педагогов в общеобразовательных школах и 79,4% - средних специальных учебных заведениях, 58,7% - вузах.
Две трети врачей в стране – женщины.
В общеобразовательных школах девочки составляют 46,6% учащихся. В средних специальных учебных заведениях 62,5% студентов – девушки, а вузах – половина.
Женщины составляют 59,2% научных работников страны.
За последние 10 лет в стране число женщин докторов наук возросло в 1,6 раза, а докторов философии – 1,5 раза.
Среди действительных членов Национальной академии наук 7 женщины, среди член-корреспондентов – 9.
Численность женщин среди занятого населения страны составляет
47,9%.
Удельный весь женщин среди госслужащих - 29,4%, индивидуальных предпринимателей - 22,7%.
Растет число женщин и среди депутатского корпуса. В 1990 г. женщины составляли 4,3% депутатов парламента, в 2000-м – 10,7%, сейчас – 17,9%.
Стремительно растет число женщин, имеющих права на вождение транспортных средств. В 2008 г. удельный вес женщин среди обладателей прав составлял 4,6%, в 2023-м – 12%.
Указанные данные дают основания госкомстату утверждать «об активном участии женщин, как в социально-экономической, так и общественно-политической жизни страны.
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