Президент Эрдоган осуждает действия Израиля, клянется в поддержке Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом 5 марта, решительно осудил действия Израиля и подтвердил неизменную поддержку Турцией Палестины. Высказывания Эрдогана подчеркивают глубоко укоренившуюся приверженность Турции делу палестинцев и ее поддержку справедливого урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Во время пресс-конференции, состоявшейся в президентском комплексе, президент Эрдоган выразил удовлетворение по поводу приема президента Аббаса и его делегации в Турции, подчеркнув давнюю поддержку Турции и ее народа Палестине. Эрдоган подчеркнул исключительное место, которое Палестина занимает в сердцах турок, подтвердив солидарность между двумя народами.

Эрдоган обратил внимание на тяжелую ситуацию, с которой сталкиваются палестинцы, особенно в свете недавней эскалации насилия, совершаемой Израилем. Он привел тревожные статистические данные, указывающие на ошеломляющие человеческие жертвы израильских нападений, включая гибель примерно 32 000 палестинцев и ранения более 72 000 человек с 7 октября. Эрдоган также отметил перемещение почти 2 миллионов палестинцев из своих домов в результате израильской агрессии в Газе и Рамалле.

Подчеркнув роль Турции в оказании гуманитарной помощи палестинцам, Эрдоган подчеркнул продолжающиеся усилия Турции по поддержке пострадавших в результате конфликта. Он упомянул, что около 1000 раненых палестинцев в настоящее время проходят лечение в различных турецких больницах, подчеркнув приверженность Турции оказанию помощи жертвам израильского насилия.

Президент решительно осудил действия Израиля, назвав их геноцидом и обвинив премьер-министра Нетаньяху и его администрацию в вопиющих нарушениях международного права. Эрдоган раскритиковал западные державы за их соучастие в действиях Израиля, заявив о неизменной поддержке, несмотря на вопиющие нарушения прав человека.

Помимо гуманитарной помощи, президент Эрдоган подчеркнул дипломатические усилия Турции по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Он сообщил, что Турция представила доклад в Международный суд ООН, обвинив Израиль в нарушении Конвенции о геноциде. Эрдоган посетовал на отсутствие ответственности за действия Израиля, несмотря на международное осуждение.

Кроме того, Эрдоган подтвердил позицию Турции по израильско-палестинскому конфликту, выступив за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул тщетность борьбы с последствиями оккупации без устранения ее коренных причин, призвав к согласованным международным усилиям по достижению справедливого и прочного мира.

Президент также подчеркнул важность единства палестинцев перед лицом израильской агрессии, выразив готовность Турции поддержать усилия, направленные на примирение между палестинцами. Он предостерег от провокационных действий, которые могут усугубить напряженность, особенно в предстоящий месяц Рамадан.

В заключение президент Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турцией дела палестинцев, пообещав продолжать защищать права и интересы палестинского народа. Высказывания Эрдогана свидетельствуют о непоколебимой приверженности Турции отстаиванию справедливости и мира в регионе в условиях продолжающихся беспорядков и конфликтов.