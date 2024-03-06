  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast80 C
  • Четверг, 7 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(29 минут назад)
Министр обороны Азербайджана с официальным визитом в Турции 31 августа 2023 года. Архив

Министр обороны Азербайджана с официальным визитом в Турции 31 августа 2023 года. Архив

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в настоящее время находится с официальным визитом в Турции, о чем 6 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Этот визит является свидетельством углубления связей между двумя странами, особенно сотрудничества в области обороны и безопасности.

В ходе своего визита министр Гасанов планирует провести встречи с турецкими коллегами, что еще больше укрепит братские узы между двумя народами. Кроме того, он посетит различные военные объекты и предприятия, что отражает разноплановый характер двусторонних отношений в оборонной сфере.

Значение этого визита подчеркивается подписанной 15 июня 2021 года Шушинской декларацией, которая фактически оформила военный союз между Азербайджаном и Турцией. Декларация закрепляет приверженность обеих сторон оказанию прямой военной помощи в защите суверенитета и территориальной целостности, дальнейшему укреплению архитектуры безопасности в регионе.

Более того, Турция и Азербайджан активно участвуют в совместных военных учениях на территориях обеих стран. Эти учения служат повышению оперативной совместимости вооруженных сил Азербайджана и Турции, а также способствуют более тесной стратегической координации.

Двустороннее сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Турцией основано на исторических и культурных связях, а также общих интересах безопасности. Турция является последовательным сторонником Азербайджана, особенно во время нагорно-карабахского конфликта, оказывая дипломатическую и моральную поддержку.

Ожидается, что визит министра Гасанова принесет конкретные результаты, которые еще больше укрепят сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Турцией. Визит также подчеркивает неизменную приверженность обеих стран укреплению своих оборонных возможностей и решению общих проблем безопасности в регионе.

Написать отзыв

Политика

Toplum TV niyə qapadıldı? - Alya Yaqublu Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей