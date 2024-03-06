Министр обороны Азербайджана с официальным визитом в Турции 31 августа 2023 года. Архив
Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в настоящее время находится с официальным визитом в Турции, о чем 6 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Этот визит является свидетельством углубления связей между двумя странами, особенно сотрудничества в области обороны и безопасности.
В ходе своего визита министр Гасанов планирует провести встречи с турецкими коллегами, что еще больше укрепит братские узы между двумя народами. Кроме того, он посетит различные военные объекты и предприятия, что отражает разноплановый характер двусторонних отношений в оборонной сфере.
Значение этого визита подчеркивается подписанной 15 июня 2021 года Шушинской декларацией, которая фактически оформила военный союз между Азербайджаном и Турцией. Декларация закрепляет приверженность обеих сторон оказанию прямой военной помощи в защите суверенитета и территориальной целостности, дальнейшему укреплению архитектуры безопасности в регионе.
Более того, Турция и Азербайджан активно участвуют в совместных военных учениях на территориях обеих стран. Эти учения служат повышению оперативной совместимости вооруженных сил Азербайджана и Турции, а также способствуют более тесной стратегической координации.
Двустороннее сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Турцией основано на исторических и культурных связях, а также общих интересах безопасности. Турция является последовательным сторонником Азербайджана, особенно во время нагорно-карабахского конфликта, оказывая дипломатическую и моральную поддержку.
Ожидается, что визит министра Гасанова принесет конкретные результаты, которые еще больше укрепят сотрудничество в области обороны между Азербайджаном и Турцией. Визит также подчеркивает неизменную приверженность обеих стран укреплению своих оборонных возможностей и решению общих проблем безопасности в регионе.
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