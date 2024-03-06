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США поддерживают решение Международного суда о расследование преступлений россйиских военных в Украине

США поддерживают решение Международного суда о расследование преступлений россйиских военных в Украине

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США поддерживают решение Международного суда о проведении расследования преступлений российских военных в Украине

США поддерживают расследование Международного уголовного суда, который выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских офицеров за военные преступления, - заявил корреспонденту Turan официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы видели новости о том, что МУС выдал ордера на арест Сергея Кобылаша и Виктора Соколова за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности", - сказал Миллер.

Генерал Кобылаш — командующий  дальней авиации России, а адмирал Соколов - командующий Черноморским флотом России.

В заявлении суда говорится, что полная информация об этих ордерах не будет раскрыта, чтобы защитить свидетелей и обеспечить дальнейшее расследование.

Международный уголовный суд базируется в Гааге и является единственным постоянным международным судом, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

 

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