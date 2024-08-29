Представитель МИД РФ о реализации проекта Зангезурского коридора

Маршрут, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении, наряду с рядом других маршрутов, обсуждается в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вчерашнем брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать выступление Ирана против проекта Зангезурского коридора.

«Мы видели заявления иранских официальных лиц с выражением озабоченности по поводу идеи прокладки так называемого Зангезурского коридора. За разъяснением причин такого отношения рекомендовали бы обратиться напрямую в Тегеран», - заметила Захарова.

Позиция Москвы в отношении разблокирования связей между Баку и Ереваном известна, добавила. «Исходим из того, что соответствующие договоренности будут достигнуты и реализованы по обоюдному согласию сторон и на взаимоприемлемых условиях таким образом, чтобы это отвечало интересам как Азербайджана и Армении, так и стран-соседей по региону – России, Ирана и Турции», - подчеркнула Захарова.

Отметим, что Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных была создана председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении - А.Оверчука, Мустафаева и Григоряна.

Однако фактически вот уже год заседания группы не проводятся.