Представители международных организаций организовали на COP29 дебаты о правах человека в Азербайджане

Представители международных организаций организовали на COP29 дебаты о правах человека в Азербайджане

Представители международных организаций организовали на COP29 дебаты о правах человека в Азербайджане

19 ноября в рамках COP29 прошли дебаты на тему: «Климатическая справедливость невозможна без гражданского пространства и значимого участия» (“No climate justice without space and meaningful participation”).

Мероприятие было организовано Human Rights Watch, Amnesty International и рядом других правозащитных структур.

Как сообщил Turan участник встречи, глава НПО «Демократический монитор» Фуад Гасанов, лейтмотивом выступлений было то, что в обстановке ограничения пространства для гражданского общества не может быть свободных обсуждений по проблеме климатических изменений.

Был особо отмечен фактический паралич независимых институтов гражданского общества в Азербайджане.

НПО страны сталкиваются с проблемами регистрации, не имеют доступа к финансированию от международных организаций, которым фактически запретили работать в стране. На этом фоне любая финансовая помощь из-за рубежа квалифицируется как контрабанда.

Подключившаяся к обсуждению он-лайн из Германии редактор издания Abzas Media Лейла Мустафаева рассказала о своих коллегах, журналистах этого издания, арестованных именно по обвинению в контрабанде.

В ходе встречи было указано также на проблемы политзаключенных в Азербайджане, числе которых превышает 300. На мероприятии прозвучали призывы к властям Азербайджана освободить политзаключенных, в том числе журналистов, обеспечить в стране условия для свободной деятельности независимые институтов гражданского общества и назависимых медиа.