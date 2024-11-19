Представители международных организаций организовали на COP29 дебаты о правах человека в Азербайджане
Представители международных организаций организовали на COP29 дебаты о правах человека в Азербайджане
19 ноября в рамках COP29 прошли дебаты на тему: «Климатическая справедливость невозможна без гражданского пространства и значимого участия» (“No climate justice without space and meaningful participation”).
Мероприятие было организовано Human Rights Watch, Amnesty International и рядом других правозащитных структур.
Как сообщил Turan участник встречи, глава НПО «Демократический монитор» Фуад Гасанов, лейтмотивом выступлений было то, что в обстановке ограничения пространства для гражданского общества не может быть свободных обсуждений по проблеме климатических изменений.
Был особо отмечен фактический паралич независимых институтов гражданского общества в Азербайджане.
НПО страны сталкиваются с проблемами регистрации, не имеют доступа к финансированию от международных организаций, которым фактически запретили работать в стране. На этом фоне любая финансовая помощь из-за рубежа квалифицируется как контрабанда.
Подключившаяся к обсуждению он-лайн из Германии редактор издания Abzas Media Лейла Мустафаева рассказала о своих коллегах, журналистах этого издания, арестованных именно по обвинению в контрабанде.
В ходе встречи было указано также на проблемы политзаключенных в Азербайджане, числе которых превышает 300. На мероприятии прозвучали призывы к властям Азербайджана освободить политзаключенных, в том числе журналистов, обеспечить в стране условия для свободной деятельности независимые институтов гражданского общества и назависимых медиа.
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