Игбал Абилов
Срок предварительного заключения Игбала Абилова продлен еще на 4 месяца
Сабаильский районный суд Баку 19 ноябр удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения талышского исследователя Игбала Абилова еще на 4 месяца. Об этом Turan сообщила адвокат Ровшана Рагимова.
По ее словам, защита считает необоснованным содержание Абилова под стражей и вообще привлечение его к уголовной ответственности. Сам Абилов также отверг предъявленные ему обвинения. Защита подаст апелляцию на решение суда.
*Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.
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