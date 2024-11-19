Срок предварительного заключения Игбала Абилова продлен еще на 4 месяца

Сабаильский районный суд Баку 19 ноябр удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения талышского исследователя Игбала Абилова еще на 4 месяца. Об этом Turan сообщила адвокат Ровшана Рагимова.

По ее словам, защита считает необоснованным содержание Абилова под стражей и вообще привлечение его к уголовной ответственности. Сам Абилов также отверг предъявленные ему обвинения. Защита подаст апелляцию на решение суда.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.