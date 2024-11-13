Представители Талибан и Красного Креста провели переговоры на COP29

Представители Талибан и Красного Креста провели переговоры на COP29

Представители Талибан и Красного Креста провели переговоры на COP29

13 ноября представители Международного Красного Креста и афганского движения Талибан провели в Баку в рамках конференции COP29 переговоры.

По сообщению корреспондента Turan переговоры прошли за закрытыми дверями и длились более часа.

Заявлений для журналистов по итогам встречи сделано не было. Более того, службы безопасности конференции не позволила журналистам задать вопросы участникам встречи.

Согласно неофициальным источникам, собеседники обсуждали вопросы, касающиеся заложников. Однако о каких именно, осталось неизвестным.