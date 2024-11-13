Супруга парализованного активиста сообщила о слежке на COP29

Кичикханым Халилова - супруга арестованного общественного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова, 13 ноября подверглась слежке во время пребывания на конференции COP29.

Она прошла аккредитацию в «Зеленой зоне» как общественная активистка. С самого появления в зоне конференции за ней следовал молодой человек.

«Когда я говорила с представителями Швеции, среди которых был член парламента этой страны, этот молодой человек снимал нас на планшет.

Слежка продолжалась и после выхода из зоны конференции. Когда же я зашла на станцию метро «Короглу» за мной следили двое лиц в штатском. Когда я вышла на станции метро

«Нариманов» они меня догнали на выходе из и преградили путь. Они кому-то позвонили и что-то обсуждали, но потом сказали, что «ошиблись», - рассказала Халилова агентству Turan.

Сегодня она побывала в СИЗО у мужа. По ее словам, активист после 80 дней голодовки сильно ослаб и заболел гриппом.

Судебный процесс над ним продолжится 28 ноября.

*Семья Халиловых прожила несколько лет в Швеции, однако им отказали в предоставлении убежища и год назад депортировали в Азербайджан, где Фамиля обвинили в наркобизнесе и арестовали.