  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Четверг, 14 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Супруга парализованного активиста сообщила о слежке на COP29

Супруга парализованного активиста сообщила о слежке на COP29

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Супруга парализованного активиста сообщила о слежке на COP29

Кичикханым Халилова - супруга арестованного общественного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова, 13 ноября подверглась слежке во время пребывания на конференции COP29.

Она прошла аккредитацию в «Зеленой зоне» как общественная активистка. С самого появления в зоне конференции за ней следовал молодой человек.

«Когда я говорила с представителями Швеции, среди которых был член парламента этой страны, этот молодой человек снимал нас на планшет.

Слежка продолжалась и после выхода из зоны конференции. Когда же я зашла на станцию метро «Короглу» за мной следили двое лиц в штатском. Когда я вышла на станции метро

«Нариманов» они меня догнали на выходе из и преградили путь. Они кому-то позвонили и что-то обсуждали, но потом сказали, что «ошиблись»,  - рассказала  Халилова агентству Turan.

Сегодня она побывала в СИЗО у мужа. По ее словам, активист после 80 дней голодовки сильно ослаб и заболел гриппом.

Судебный процесс над ним продолжится 28 ноября.

*Семья Халиловых прожила несколько лет в Швеции, однако им отказали в предоставлении убежища и год назад депортировали в Азербайджан, где Фамиля обвинили в наркобизнесе и арестовали.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей