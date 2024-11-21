Предупреждение посольства Азербайджана гражданам страны, проживающим в Украине
Предупреждение посольства Азербайджана гражданам страны, проживающим в Украине
Посольство Азербайджана в Украине предупредило граждан Азербайджана, проживающих в Украине, о повышенном риске.
В заявлении посольства указано, что с учетом риска в Украине, консульский прием 21-22 ноября проводиться не будет.
"Посольство еще раз просит граждан Азербайджана, проживающих в Украине, принять соответствующие меры безопасности и следовать всем рекомендациям местных органов власти", - говорится в сообщении.
Напомним, что некоторые иностранные посольства в Киеве также временно прекратили работу, включая посольства: США, Италии, Испании и Греции.
Все это произошло на следующий день после сообщений, что ВС Украины нанесли удары по военным объектам в России американскими ракетами ATACMS.
В свою очередь, российские власти заявили, что использование западных вооружений для нанесения ударов по российской территории будет означать участие НАТО в войне против России.
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