18 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Каир с деловым визитом для участия в качестве гостя на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран-8 (D-8). Саммит, который официально начинается 19 декабря, объединяет лидеров восьми развивающихся исламских стран: Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана и Турции.

Саммит D-8, проходящий под лозунгом содействия экономическому сотрудничеству и развитию среди государств-членов, призван рассмотреть насущные региональные вопросы, включая восстановление Газы, Ливана и Сирии. Дискуссии о назначении следующего Генерального секретаря, утверждение бюджета Секретариата и обзоры отчетов министерских комиссий будут доминировать в повестке дня.

Встреча подчеркивает фокус D-8 на усилиях по постконфликтному восстановлению. На 21-м заседании Совета министров 18 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул необходимость международной поддержки в восстановлении Газы и Ливана. Это следует за аналогичной позицией, высказанной на последней встрече министров в Стамбуле 8 июня, где совместная декларация призвала к немедленному, постоянному и безоговорочному прекращению огня в Газе, осуждая действия Израиля в регионе.

Приверженность миру и развитию соответствует руководящим принципам D-8: диалог вместо конфликта и сотрудничество вместо эксплуатации. С момента своего создания в Стамбуле 15 июня 1997 года организация отдавала приоритет развитию торговли, возобновляемой энергии и справедливому социально-экономическому росту среди своих государств-членов.

Участие Азербайджана в саммите в качестве наблюдателя вызвало спекуляции о его потенциальном членстве в D-8. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично одобрил вступление Азербайджана, заявив: «Мы полностью поддерживаем членство Азербайджана и верим, что Совет порекомендует его ратификацию в ходе завтрашнего саммита».

Однако официальные лица Азербайджана не выразили формального желания присоединиться к организации. Хотя Азербайджан разделяет экономические и культурные связи со многими членами D-8, его осторожный подход отражает более широкую стратегию балансирования международных партнерств без чрезмерной приверженности новым альянсам.

Стратегические цели D-8 включают улучшение глобального экономического положения ее членов, содействие альтернативным энергетическим решениям и расширение их влияния в международных процессах принятия решений. Организация последовательно выступает за инклюзивное развитие, отдавая приоритет принципам равенства, справедливости и демократии.

Наблюдатели отмечают, что в этом году саммит имеет дополнительное значение, поскольку он решает проблемы геополитической нестабильности, экономического восстановления и энергетических переходов. Результаты определят траекторию организации в решении социально-экономических различий и торговых дисбалансов, с которыми сталкиваются ее члены.