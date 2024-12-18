У Алескера Мамедли осложнились проблемы со здоровьем

У Алескера Мамедли осложнились проблемы со здоровьем

У содержащегося в Бакинском СИЗО-1 учредителя Toplum TV Алескера Мамедли осложнились проблемы со здоровьем.

Об этом сообщил встретившийся с ним в СИЗО адвокат Фахраддин Мехтиев брату А.Мамедли Насими Мамедли.

Как сообщил Н.Мамедли Turan, учредитель Toplum TV был очень вял.

Он жаловался на боли в различных частях тела.

Результаты анализов крови и ультразвукового обследования усилили беспокойство. Боли во внутренних органах создают проблемы для питания.

В желчном пузыре врачи констатировали сгущение, почках – камни.

Кровяное давление не стабильно – периодически резко повышается или резко понижается. Мамедли страдает об беспрерывных головных болей и бессонницы.

Опухоль в щитовидной железе усиливает чувство удушья.

А.Мамедли нуждается в срочной операции. В последние дни возникли проблемы и с сердцем.

А.Мамедли уже 10 месяцев незаконно содержится под арестом. Мало того, его хотя бы не отпускают под домашний арест для лечения, сказал Н.Мамедли.

Он назвал такое отношение известному в обществе представителю интеллигенции, высокому профессионалу в области медиа - «правовым террором».

Судебно-правовая система превратилась в карательный инструмент для наказания невиновных лиц, добавил Н.Мамедли.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Toplum TV и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были взяты под стражу, двое взяты под стражу в полиции.

В контрабанде валюты обвиняется также основатель Toplum TV Алескер Мамедли.