У Алескера Мамедли осложнились проблемы со здоровьем
У содержащегося в Бакинском СИЗО-1 учредителя Toplum TV Алескера Мамедли осложнились проблемы со здоровьем.
Об этом сообщил встретившийся с ним в СИЗО адвокат Фахраддин Мехтиев брату А.Мамедли Насими Мамедли.
Как сообщил Н.Мамедли Turan, учредитель Toplum TV был очень вял.
Он жаловался на боли в различных частях тела.
Результаты анализов крови и ультразвукового обследования усилили беспокойство. Боли во внутренних органах создают проблемы для питания.
В желчном пузыре врачи констатировали сгущение, почках – камни.
Кровяное давление не стабильно – периодически резко повышается или резко понижается. Мамедли страдает об беспрерывных головных болей и бессонницы.
Опухоль в щитовидной железе усиливает чувство удушья.
А.Мамедли нуждается в срочной операции. В последние дни возникли проблемы и с сердцем.
А.Мамедли уже 10 месяцев незаконно содержится под арестом. Мало того, его хотя бы не отпускают под домашний арест для лечения, сказал Н.Мамедли.
Он назвал такое отношение известному в обществе представителю интеллигенции, высокому профессионалу в области медиа - «правовым террором».
Судебно-правовая система превратилась в карательный инструмент для наказания невиновных лиц, добавил Н.Мамедли.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Toplum TV и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были взяты под стражу, двое взяты под стражу в полиции.
В контрабанде валюты обвиняется также основатель Toplum TV Алескер Мамедли.
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