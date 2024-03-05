  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy90 C
  • Среда, 6 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(53 минуты назад)
azertag.az

azertag.az

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Премьер-министр России  прибыл в Баку

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с важным рабочим визитом в Азербайджан, где у него запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Повестка дня визита Мишустина охватывает широкий спектр тем, имеющих отношение к развитию российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Примечательно, что обсуждения будут сосредоточены на содействии совместным усилиям в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт, промышленность, культура и гуманитарные вопросы и т.д.

По итогам визита ожидается подписание межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на укрепление двусторонних связей и содействие взаимному прогрессу.

Помимо дипломатических встреч, маршрут Мишустина включает культурные мероприятия, подчеркивающие культурную связь между Россией и Азербайджаном. В частности, запланированы визиты в Азербайджанский Национальный музей ковра и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

Написать отзыв

Политика

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей