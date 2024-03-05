Премьер-министр России  прибыл в Баку

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с важным рабочим визитом в Азербайджан, где у него запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Повестка дня визита Мишустина охватывает широкий спектр тем, имеющих отношение к развитию российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Примечательно, что обсуждения будут сосредоточены на содействии совместным усилиям в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт, промышленность, культура и гуманитарные вопросы и т.д.

По итогам визита ожидается подписание межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на укрепление двусторонних связей и содействие взаимному прогрессу.

Помимо дипломатических встреч, маршрут Мишустина включает культурные мероприятия, подчеркивающие культурную связь между Россией и Азербайджаном. В частности, запланированы визиты в Азербайджанский Национальный музей ковра и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.