Обновление в Ханкенди: Снос сепаратистского "парламента"
В качестве символического шага, отражающего продолжающиеся усилия по обновлению городов в Ханкенди, снесены здания сепаратистского "парламента" и Союз добровольцев "Еркрапа", как сообщает телеканал AzTV. Снос сооружений, лишенных какого-либо культурного или исторического значения, означает значительный шаг к восстановлению целостности города.
На кадрах, транслируемых телеканалом AzTV, запечатлены решительные действия властей по демонтажу сооружений, которые не только нарушали правовые нормы, но и портили эстетическую привлекательность города. Поскольку в Ханкенди ведутся восстановительные работы, такие меры являются свидетельством стремления возродить сущность города.
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