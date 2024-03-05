Обновление в Ханкенди: Снос сепаратистского "парламента"

В качестве символического шага, отражающего продолжающиеся усилия по обновлению городов в Ханкенди, снесены здания сепаратистского "парламента" и Союз добровольцев "Еркрапа", как сообщает телеканал AzTV. Снос сооружений, лишенных какого-либо культурного или исторического значения, означает значительный шаг к восстановлению целостности города.

На кадрах, транслируемых телеканалом AzTV, запечатлены решительные действия властей по демонтажу сооружений, которые не только нарушали правовые нормы, но и портили эстетическую привлекательность города. Поскольку в Ханкенди ведутся восстановительные работы, такие меры являются свидетельством стремления возродить сущность города.