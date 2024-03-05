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(52 минуты назад)
Обновление в Ханкенди: Снос сепаратистского "парламента"
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обновление в Ханкенди: Снос сепаратистского "парламента"

В качестве символического шага, отражающего продолжающиеся усилия по обновлению городов в Ханкенди,  снесены здания  сепаратистского "парламента" и Союз добровольцев "Еркрапа", как сообщает телеканал AzTV.  Снос сооружений, лишенных какого-либо культурного или исторического значения, означает значительный шаг к восстановлению целостности города.

На кадрах, транслируемых телеканалом AzTV, запечатлены решительные действия властей по демонтажу сооружений, которые не только нарушали правовые нормы, но и портили эстетическую привлекательность города. Поскольку в Ханкенди ведутся восстановительные работы, такие меры являются свидетельством стремления возродить сущность города.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-03-05

    Мы на чужих землях ничего не строили и на наших землях не допустим ...

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