Сервисы Google страдают от масштабных сбоев в работе в Азербайджане
Во вторник вечером в Азербайджане произошел значительный сбой в работе сервисов Google, добавившийся к глобальному сбою, произошедшему всего за день до этого. Как сообщает DownDetector, сбой затронул широкий спектр предложений Google, включая YouTube, Google Диск, Gmail, Google Play и Google Maps.
Сбой, начавшийся в понедельник около 15:40 по бакинскому времени, затронул пользователей на разных континентах: сообщения о трудностях с доступом к сервисам Google поступали из США, Канады, Центральной и Южной Америки, Европы, России, Ближнего Востока, Азии и Австралии. Сбой вызвал разочарование среди пользователей, особенно тех, кто полагается на набор приложений Google для общения, повышения производительности и развлечений.
Среди затронутых сервисов YouTube испытал значительные сбои: 49% пользователей сообщили о проблемах с доступом к сайту, а 45% не смогли воспроизвести видео. Аналогичным образом пользователи столкнулись с трудностями при работе с хранилищами Google Drive, Gmail и магазином приложений Google Play. Сбой также повлиял на функциональность Google Maps, повлияв на навигационные возможности пользователей.
Примечательно, что сбой в России был особенно заметен в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Сбой в работе сервисов Google затронул подавляющее большинство пользователей: 86% столкнулись с проблемами при входе в свои учетные записи, а 13% испытывали трудности с поиском.
В ответ на сбой Google пока не предоставила подробных объяснений или заверений относительно основной причины сбоев. Тем не менее, инцидент подчеркивает важность надежных планов действий в чрезвычайных ситуациях и мер по резервированию для смягчения последствий таких массовых отключений в будущем.
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