В качестве поразительного откровения была распространена аудиозапись, предположительно с участием Айгюн Алиевой, исполнительного директора Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, что вызвало обвинения в коррупции в государственных учреждениях Азербайджана.

В записи, опубликованной в Facebook Матанат Джафаровой, членом Общественного совета при Министерстве внутренних дел, утверждается, что при надлежащем расследовании в ведомстве могут быть обнаружены хищения на сумму в полмиллиона долларов. На записи слышно, как Алиева говорит о трудностях контроля за средствами и предполагает, что хищения процветают, заявляя: "Независимо от того, как вы проверяете, НПО всегда "вышибала" оттуда деньги. То есть без этого невозможно, она живет за счет этого".

Несмотря на эти обличительные утверждения, Айгюн Алиева отказалась прокомментировать аудиозапись, что еще больше усилило спекуляции вокруг правдивости утверждений.

Зохраб Исмаил, глава инициативы "Открытый Азербайджан", высказался по этому вопросу, подчеркнув повсеместный характер коррупции в государственных структурах Азербайджана. Исмаил подчеркнул отсутствие прозрачности и механизмов надзора, объяснив распространенность коррупции неадекватными системами контроля и отчетности. Он подчеркнул, что меры подотчетности часто принимаются только в ответ на конкретные сигналы или инциденты, а не на упреждающий мониторинг.

Более того, Исмаил раскритиковал усилия правительства по борьбе с коррупцией, сославшись на недостатки существующей системы. Он указал на отсутствие независимых антикоррупционных структур, таких как антикоррупционные прокуратуры и суды, которые распространены в западных странах с успешными антикоррупционными инициативами. Исмаил посетовал на отсутствие видимого прогресса в борьбе с коррупцией, объяснив это неэффективными мерами и отсутствием политической воли.

Ссылаясь на правительственную антикоррупционную программу, Исмаил подчеркнул неспособность подготовить ежегодные отчеты о реализации программы, несмотря на указ, обязывающий представлять такие отчеты. Он охарактеризовал программу как поверхностный жест, мотивированный скорее международным давлением, чем подлинной приверженностью борьбе с коррупцией.

Обвинения в растратах и системной коррупции в государственных учреждениях Азербайджана подчеркивают настоятельную необходимость всеобъемлющей реформы и усиления механизмов подотчетности. Поскольку Азербайджан сталкивается с проблемой искоренения коррупции, эффективность его усилий по борьбе с коррупцией будет тщательно изучаться как внутри страны, так и на международном уровне. Только благодаря согласованным действиям и приверженности прозрачности Азербайджан может восстановить общественное доверие и обеспечить ответственное управление государственными ресурсами.