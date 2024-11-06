Президент Азербайджана Алиев призвал к расширению сотрудничества и поддержки на тюркском саммите

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость более глубокого сотрудничества и большей финансовой поддержки в рамках Организации Тюркоязычных Государств (ОТГ), выступая во вторник на 11-ом саммите глав государств в Бишкеке. В этом году исполняется 15 лет Нахчыванскому соглашению, положившему начало организации, и Алиев отметил ее значительное развитие за последние полтора десятилетия.

Алиев подчеркнул, что Карабахская декларация, подписанная в июле на неформальном саммите в Шуше, явилась ключевым шагом в укреплении связей между членами ОТГ. Он подтвердил приверженность Азербайджана укреплению организации, подчеркнув, что «нынешний бюджет Организации тюркских государств недостаточен для достижения наших целей». Азербайджан выделил 2 миллиона долларов на поддержку Секретариата ОТГ и 100 тысяч долларов Совету старейшин для повышения его оперативного потенциала.

Касаясь глобальных угроз, Алиев подчеркнул стратегическую важность сотрудничества в сфере обороны, безопасности и оборонной промышленности между тюркскими государствами, отметив расширение совместных правоохранительных мероприятий и программ военной подготовки. «Военные учения проводятся с участием наших вооруженных сил, и мы приветствуем студентов из братских стран в наших военных учебных заведениях», — сказал он, назвав эти инициативы символами доверия и солидарности.

Говоря об экономическом прогрессе, Алиев указал на роль Азербайджана в расширении транспортного коридора Восток-Запад, соединяющего Центральную Азию и Турцию. Транзитный трафик из стран-членов и наблюдателей ОТС вырос примерно на 15% за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Алиев также подчеркнул продолжающиеся усилия по цифровизации для улучшения Среднего коридора, которые, по его словам, «повысят эффективность логистики и сократят расходы».

Касаясь вопроса территориальной целостности Азербайджана, Алиев сообщил об усилиях по восстановлению в освобожденных регионах, где восстанавливаются города и села, разрушенные за 30 лет оккупации. «Бывшие внутренне перемещенные лица возвращаются в рамках программы «Великое возвращение», — заявил он, выразив благодарность за вклад Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Венгрии, которые финансировали школы и культурные центры в этих районах.

Предстоящая климатическая конференция COP29, которая должна состояться в Азербайджане, также была в центре внимания в выступлении Алиева. Учитывая, что в декабре прошлого года почти 200 стран поддержали кандидатуру Азербайджана, он выразил уверенность, что государства-члены ОТГ будут активно участвовать, оценивая это как «знак уважения и поддержки со стороны международного сообщества».

11-й саммит ОТГ проходит в тот момент, когда организация стремится укрепить как свою внутреннюю сплоченность, так и свою роль на международной арене.