Азербайджан нацелен на устойчивый рост с амбициозным экономическим и экологическим планом

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует устойчивый экономический рост на уровне 3-4% в год до 2026 года в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», краеугольного камня возобновленного стремления Баку к диверсификации и модернизации экономики. Центральным элементом этого плана является заметное расширение в ненефтяных и газовых секторах, которые, как ожидается, будут расти в среднем на 5% в год.

Гусейн Гусейнов, глава экономического департамента министерства, подробно изложил цели стратегии на семинаре «Зеленое климатическое финансирование и политика ценообразования на углерод», подчеркнув намерение правительства перенастроить экономику с учетом углеводородов. К 2026 году ожидается, что вклад частного сектора в ВВП Азербайджана вырастет до 88%, что станет существенным отходом от государственного роста.

Однако стратегия выходит за рамки экономического перебалансирования, амбициозно согласовывая себя с устойчивостью и климатической устойчивостью. Среди своих экологических целей инициатива направлена ​​на увеличение зеленого покрытия страны с 12% до 12,3%, восстановление ранее непригодных для использования земель путем снижения их доли с 25% до 15% и усиление усилий по переработке отходов для охвата 20% отходов на национальном уровне, с региональными ставками, нацеленными на 10%.

Эти цели являются частью более широкой структуры по смягчению последствий изменения климата, включая меры по содействию использованию экологически чистых транспортных вариантов и стимулированию внедрения зеленых технологий. Правительство взяло на себя обязательство увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе, стремясь к 24%-ной доле в мощностях по производству электроэнергии к 2026 году. Этот акцент на зеленой энергетике может стать критически важным шагом на пути к сокращению экологического следа Азербайджана, особенно в условиях усиления международного давления на экспортеров нефти и газа с целью демонстрации экологической ответственности.

Заявления Гусейнова отражают стратегическое соответствие глобальным целям зеленого финансирования и сокращения выбросов углерода, шаг, который может привлечь инвестиционный интерес со стороны фондов и банков развития, ориентированных на охрану окружающей среды. Эти реформы, хотя и существенные, сопряжены со значительными трудностями, особенно учитывая традиционную зависимость Азербайджана от доходов от нефти. Тем не менее, в случае успеха они могли бы подтолкнуть страну к более устойчивой и диверсифицированной экономике.