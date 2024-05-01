Президент Азербайджана  приветствовал религиозных лидеров Северного Кавказа в рамках Форума глобального диалога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял представительную делегацию муфтиев из Северокавказского региона Российской Федерации во главе с муфтием Карачаево-Черкесии Исмаилом Бердиевым. Встреча состоялась в Баку, где делегаты принимают участие в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который начался 1 мая.

В состав делегации входят такие известные личности, как Салах Межиев, муфтий Чеченской Республики; Мухаммад Рахимов, муфтий Ставропольского края; Хазратали Дзасеев, муфтий Кабардино-Балкарской Республики; Гаджимурад Гацалов, муфтий Республики Северная Осетия-Алания; Аскарбий Карданов, муфтий Республики Адыгея; Солтанахмад Каролаев, муфтий Калмыкии; Шарабуддин Чочаев, ректор Северо-Кавказского исламского университета; и Шахабиддин Каримов, представитель Управления мусульман Кавказа по Республике Дагестан.

Это собрание религиозных лидеров Северного Кавказа подчеркивает важность межкультурного и межконфессионального диалога, что является центральной темой форума, проходящего в Баку. Дискуссии на этом глобальном собрании направлены на укрепление мира и взаимопонимания между различными культурными и религиозными сообществами.

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу предоставляет лидерам из различных секторов, включая правительство, религию и научные круги, платформу для поиска совместных решений глобальных проблем, укрепления взаимопонимания и мира во всем мире. Присутствие делегации Северного Кавказа подчеркивает важность форума как площадки для обсуждения вопросов, касающихся межкультурных и межконфессиональных отношений, особенно в регионах с разнообразной этнической и религиозной идентичностью, таким как Кавказ.