"Мы приглашаем Азербайджан принять основательные шаги для демократии, защиты прав и свобод человека" - Джо Байден
"Мы приглашаем Азербайджан принять основательные шаги для демократии, защиты прав и свобод человека" - Джо Байден
«США ценят двусторонние отношения с Азербайджанской Республикой. За более чем 30 лет наших дипломатических отношений, мы выстроили партнерство, основанное на общих интересах, включая энергетическую и региональную безопасность, борьбу с терроризмом. Обе страны сражались плечом к плечу в Афганистане и развивая Южный Газовый Коридор вместе противостояли вызовам региональной энергетической безопасности», - говорится в послании.
Байден также высоко оценил «жизненно важную гуманитарную помощь Азербайджана Украине на фоне продолжающейся против нее жестокой войны России»
«В то время, когда начинается ваш пятый президентский срок, США будут прилагать усилия для углубления сотрудничества в региональных и глобальных вопросах, в том числе климатическим изменениям и переходу к зеленой энергии. Мы приглашаем Азербайджан к принятию основательных шагов в направлении усиления демократического управления, защиты фундаментальных прав и свобод человека. Мы, желаем продвижения наших совместных целей в связи с климатом на предстоящей в Баку конференции COP29 и готовы поддержать Азербайджан для успешного проведения мероприятия», - далее отмечает Байден.
Он подтвердил поддержку США независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
«Мы приветствуем шаги Азербайджана и Армении, направлении на обеспечение устойчивого и достойного мира и готовы поддержать эти усилия.
И самое главное, мы желаем развития партнерства с азербайджанским народом, укрепления наших связей. Передаю вам и азербайджанскому народом мои самые добрые пожелания», - говорится в заключение послания Байдена Алиеву.
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Политика
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1 отзыв
Ruslan
2024-05-25
Азербайджанские власти не пойдут на это никакой демократии на кону огромные деньги где деньги и власть принадлежат одному человеку...Этап пройден когда Азербайджан мог бы стать партнером Запада не на словах а на деле...В Азербайджан поступают огромные деньги от нефти и газа но народ их не видет потому что эти деньги уже принадлежат определенному кругу людей они специально создали такое правление для них жизнь как в раю для народа как в аду демократия в стране может поставить на этом крест а ворам во валсти это не выгодно...