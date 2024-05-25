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(12 часов назад)
«Италия – основной торговый партнер Азербайджана в ЕС» - Ильхам Алиев

«Италия – основной торговый партнер Азербайджана в ЕС» - Ильхам Алиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Италия – основной торговый партнер Азербайджана в ЕС» - Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая  принял верительные грамоты новоназначенного  посла Италии  Луки Ди Джанфранческо.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения «носят особый характер» и «на уровне стратегического партнерства».

Посол отметив успешное развитие отношений во всех сферах, заострил внимание при этом на сотрудничестве  в области науки и образованиия, с удовлетворением подчеркнув «работу, проводимую в направлении открытия итальянских университетов в Азербайджане».

В свою очередь, Алиев сказал, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана среди стран-членов Европейского Союза.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием политических и гуманитарных отношений, сотрудничеством в энергетической области, сферах культуры, информационно-коммуникационных технологий, транспорта и др.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено активное участие итальянских компаний, в восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе встречи обсуждалось развитие «Срединного коридора» и перспективы сотрудничества в его рамках.

Затрагивался также  вопрос отношений Азербайджана с Европейским Союзом и поддержки Азербайджанав этом процессе Италией как членом ЕС.

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